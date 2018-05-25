В детском саду на юго‑западе Москвы обнаружили игуану

В детском саду, расположенном на Старокачаловской улице в Москве, обнаружили игуану, животное не проявляло агрессии к людям, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Вид уточняется. Визуально состояние удовлетворительное. Игуана спокойна, не агрессивна», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что игуану направили в центр передержки диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Ранее в здание Московской областной таможни в Зеленограде загадочным образом проникла черепаха. Как оказалось, рептилия сбежала с хозяйской дачи, расположенной в 6 километрах от таможни, и двое суток путешествовала по лесу, прежде чем проникнуть на режимный объект.