Китайцам могут разрешить заводить более двух детей

Депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжу Леюй предложил снять ограничения на третьего ребенка в стране, чтобы улучшить состояние экономики. Есть опасения, что рождаемость в Китае станет низкой, если не принять меры.

Разрешение на второго ребенка не принесло результатов, которых мы ждали. Вместо того чтобы расти, рождаемость падает. заявил Чжу.

Руководство Китайской республики сильно озабочено старением населения, поэтому в настоящее время проводит исследования о влиянии политики ограничения рождаемости до одного ребенка в семье в течение более чем 35 лет. На основании результатов исследования власти в ближайшее время введут еще более лояльный закон в отношении демографической политики государства, а именно — разрешить китайцам заводить более двух детей на одну семью.

Некоторые специалисты по проблемам демографии в Китае уже сегодня говорят о том, что если не предпринять какие-то меры, то рождаемость будет только падать и уже в 2050 году более четырехсот миллионов китайцев достигнут возраста 64 лет и старше. И эта проблема может свести на нет все последние экономические завоевания Китая. Кризис рабочей силы в Китайской республике станет в ближайшее время одной из самых серьезных проблем государства, которую необходимо будет решить любым способом, только так можно будет избежать упадка и обеспечить дальнейшее процветание страны.

Напомним, ограничение на количество детей «одна семья — один ребенок» было введено в Китае в 1979 году. Благодаря этой мере среднее число детей в семье удалось снизить с 5,9 до 1,8. В 2015 году всем китайским семьям разрешили иметь двух детей.