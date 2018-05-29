У учеников лицея № 9 Перми выявили сальмонеллёз

Стали известны предварительные выводы по заболевшим в Перми лицеистам.

«На 29 мая у шести школьников при бактериологическом обследовании обнаружен возбудитель сальмонеллёза», — рассказали в управлении Роспотребнадзора Пермского края.

Санитарно-эпидемиологическое расследование специалисты управления начали 24 мая. Они провели отбор проб продуктов, воды, смывов. Источник возбудителя и факторы, послужившие причиной заболевания, пока не установлены.

«Выявлены нарушения технологии приготовления блюд, хранения готовой продукции на пищеблоке лицея. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверяет поставщиков продукции. Деятельность пищеблока приостановлена», — добавляют в пресс-службе ведомства.

Напомним, 24 мая девять учеников младших классов пермского лицея № 9 обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие. Четверо детей попали в больницу.