Малыши из Алтуфьева разбили на территории своего детского сада огород

Настоящий огород появился в одном из дошкольных корпусов школы №305 Алтуфьевского района. Об этом сообщили в администрации дошкольного учреждения.

— Традиционно, каждой весной, дети вместе с воспитателями участвуют в создании своего собственного огорода. Работая на природе, ребята учатся коллективному труду, у них вырабатывается ответственность за начатое дело, бережное отношение к земле и ее плодам, — рассказали в школе.

Дошкольное отделение, где трудятся маленькие огородники, находится по адресу проезд Черского, 5а (здание №3). (ак)