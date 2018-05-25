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Малыши из Алтуфьева разбили на территории своего детского сада огород
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Малыши из Алтуфьева разбили на территории своего детского сада огород 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Настоящий огород появился в одном из дошкольных корпусов школы №305 Алтуфьевского района. Об этом сообщили в администрации дошкольного учреждения.
— Традиционно, каждой весной, дети вместе с воспитателями участвуют в создании своего собственного огорода. Работая на природе, ребята учатся коллективному труду, у них вырабатывается ответственность за начатое дело, бережное отношение к земле и ее плодам, — рассказали в школе.
Дошкольное отделение, где трудятся маленькие огородники, находится по адресу проезд Черского, 5а (здание №3). (ак)
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