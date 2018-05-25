У учеников пермского лицея №9 обнаружили кишечную инфекцию

Пермские врачи определили причины недомогания девяти школьников. Ребятам стало плохо из-за острой кишечной инфекции, сообщают в краевом Роспотребнадзоре

Сейчас четверо учеников лицея №9 госпитализированы в инфекционный стационар, еще пять лечатся дома. Накануне ученики младших классов почувствовали себя плохо. У них поднялась температура и заболел живот.

— 24 мая Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование, проведен отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды, — пояснили в ведомстве.

Сейчас школа пустует. Занятия закончились 24 мая. Проверку по данному факту проводит и прокуратура Пермского края.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что увеличение количества заболевших кишечной инфекцией происходит летом и осенью. Для профилактики заболеваний врачи советуют внимательно выбирать продукты питания, тщательно их мыть, если они употребляются в сыром виде. Мясо должно проходить термическую обработку. Чтобы считать продукт безопасным, он должен готовиться минимум при 70° С. Поэтому, если вы увидели, что куриное мясо еще сырое, его необходимо дожарить или допечь.

Не храните приготовленную пищу при комнатной температуре. Старайтесь употреблять ее сразу же. Поскольку со временем в еде начинают размножаться микробы. Температура хранения еды должна составлять либо выше 60° С, либо ниже 10° С. Тщательно подогревайте приготовленную заранее пищу. Не держите вместе сырые продукты и приготовленную еду. Тщательно мойте руки перед приготовлением пищи. Не забывайте мыть руки после разделки мяса или рыбы. Меняйте каждый день полотенца для протирания посуды, поскольку они могут стать переносчиком заболевания. Храните пищу защищенной от насекомых, грызунов и других животных. И используйте только чистую воду для приготовления еды.