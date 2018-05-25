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Школьные лагеря Балашихи прошли проверку на безопасность
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Школьные лагеря Балашихи прошли проверку на безопасность 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Школьные лагеря дневного пребывания в Балашихе прошли проверку на безопасность. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
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«В мае мы завершили проверку школьных лагерей дневного пребывания на безопасность. Специальная комиссия проверила состояние столовых, медицинских кабинетов, спален, игровых комнат и эвакуационных выходов. К приему детей школьные лагеря полностью готовы», — сказал Сергей Юров.
Он добавил, что в состав комиссии вошли представители городской администрации, Роспотребнадзора, полиции, МЧС, врачи и специалисты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
«Лагеря дневного пребывания в Балашихе будут работать на базе 45 школ, в них отдохнут около 3 тысяч детей. Первая смена начнется 1 июня, всего их будет три», — сказал Сергей Юров.
По словам главы Балашихи, лагерная смена продлится 21 день. Каждая смена будет иметь свою тематику. Для детей организуют занятия робототехникой, тематические мастер-классы, творческие занятия, спортивные игры на свежем воздухе.
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