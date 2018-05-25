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Студенты колледжа на Цимлянской провели для детей с ОВЗ мастер-класс по макетированию
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Студенты колледжа на Цимлянской провели для детей с ОВЗ мастер-класс по макетированию 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Занятие для детей с особенностями развития по изготовлению макетов домиков провели студенты-волонтеры Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, расположенного на улице Цимлянской в районе Люблино. Об этом рассказали в администрации колледжа.
— Студентка Анна Охотникова рассказала, что в процессе занятий с детьми она поняла, насколько важно находить контакт с собеседником, искать точки соприкосновения, учиться заинтересовывать ребенка. Данное занятие было последним в этом учебном году, проект завершен, у детей из общественной организации «Радуга» скоро летние каникулы, а студентов ожидает сессия, — отметил сотрудник колледжа.
Напомним, что колледж расположен по адресу улица Цимлянская, дом 7, строение 1. (мю)
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