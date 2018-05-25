Студенты колледжа на Цимлянской провели для детей с ОВЗ мастер-класс по макетированию

Занятие для детей с особенностями развития по изготовлению макетов домиков провели студенты-волонтеры Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, расположенного на улице Цимлянской в районе Люблино. Об этом рассказали в администрации колледжа.

— Студентка Анна Охотникова рассказала, что в процессе занятий с детьми она поняла, насколько важно находить контакт с собеседником, искать точки соприкосновения, учиться заинтересовывать ребенка. Данное занятие было последним в этом учебном году, проект завершен, у детей из общественной организации «Радуга» скоро летние каникулы, а студентов ожидает сессия, — отметил сотрудник колледжа.

Напомним, что колледж расположен по адресу улица Цимлянская, дом 7, строение 1. (мю)