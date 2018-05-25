На Урале родители отсудили у РЖД деньги за то, что их ребенка сбила волна воздуха от поезда

Мать и отец пятилетнего мальчика из Красноуфимска обратились в местный суд с иском к ОАО «Российские железные дороги» с требованием взыскать с компании 1 миллион рублей. Поводом к иску стала травма, полученная их ребенком в июле 2017 года рядом с перегоном Зюрзя — Красноуфимск. Однако отсудить им удалось только 200 тысяч.

— Вблизи железнодорожных путей машинист грузового состава заметил маленького мальчика. Для предотвращения ДТП бригада поезда применила экстренное торможение, но воздушной волной движущегося состава ребенка отбросило на насыпь, — отметили в пресс-службе свердловского областного суда.

В результате происшествия пятилетний Даниил получил различные травмы. Его доставили в Красноуфимскую районную больницу, из которой мальчика транспортировали в травматолого-ортопедическое отделение ДГКБ № 9 Екатеринбурга. В течение пяти дней мальчик находился в реанимации в тяжелом состоянии. После выписки из больницы ему в течение полугода было необходимо проходить лечение и соблюдать определенный режим.

Родители ребенка в своем иске просили взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в пользу Даниила в размере одного миллиона рублей. Свой ущерб они также оценили в миллион. В обосновании иска родители указали, что после травмы состояние ребенка нестабильно и в настоящий момент ему необходима операция.

Красноуфимский районный суд иск родителей удовлетворил лишь частично, взыскав с ОАО «Российские железные дороги» в пользу Даниила моральную компенсацию в 100 тысяч рублей и 3000 рублей судебных расходов. В иске родителей о компенсации морального вреда суд отказал.

Родители ребенка обжаловали это решение в Свердловском областном суде. В результате размер компенсации морального вреда суд увеличил до 200 тысяч рублей.

Вместе с тем маму ребенка предупредили о ненадлежащем исполнении ею обязанностей по воспитанию сына. Дело в том, что ее сын — инвалид первой группы, и она, зная о состоянии здоровья своего сына, оставила его одного без присмотра вблизи железнодорожного переезда.

— Именно это и явилось единственной причиной травмирования малолетнего ребенка. Такое поведение родителей свидетельствует о нарушении ими обязанности, предусмотренной ч. 1 ст. 62 Семейного кодекса РФ о проявлении особой заботы о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своего ребенка, — отметили в пресс-службе облсуда.

Недавно компенсации удалось добиться родителям мальчика, упавшего в канализацию в Верхней Пышме.