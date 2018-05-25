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РЖД заплатят 200 тысяч за травмы пятилетнего свердловчанина
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РЖД заплатят 200 тысяч за травмы пятилетнего свердловчанина 

Уралинформбюро 42 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловский облсуд обязал взыскать 200 000 рублей с РЖД в пользу 5-летнего ребенка, который едва не попал под колеса грузового поезда.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции, ЧП произошло в июле 2017 года на перегоне «Зюрзя — Красноуфимск». Машинист заметил ребенка около железнодорожных путей и применил экстренное торможение. Воздушной волной ребенка отбросило на насыпь. Мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали в Красноуфимскую районную больницу, из которой транспортировали в травматолого-ортопедическое отделение ДГКБ №9 Екатеринбурга.
Пять дней мальчик находился в реанимации. После выписки из больницы он полгода проходил медикаментозное лечение.
Родители дошкольника подали иск к РЖД. Они пытались взыскать 1 миллион рублей в пользу сына, и 1 миллион в свою пользу (по 500 000 рублей каждому). «В обосновании иска они указали, что после травмы их сын долгое время находился на лечении, медицинские манипуляции приносили ему физические страдания, сегодняшнее состояние ребенка также не стабильно, ему предстоит операция, а сами родители претерпели из-за всего этого сильные нравственные страдания», — пояснили в облсуде.
Красноуфимский райсуд удовлетворил исковые требования частично, взыскав в пользу мальчика 100 000 рублей. Такое решение не устроило родителей, и они обжаловали его в Свердловском облсуде.
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