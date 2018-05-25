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В Уфе малоимущей семье с ребёнком отказались предоставить детское питание
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В Уфе малоимущей семье с ребёнком отказались предоставить детское питание 

АиФ-Уфа 26 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе Центр детского и диетического питания отказал малоимущей семье с ребёнком в бесплатном детском питании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По закону малоимущим семьям, воспитывающим детей до трёх лет, по назначению врача бесплатно предоставляется детское питание. Однако в центре мама ребёнка получила отказ. Его обосновали тем, что по решению горсовета продукты молочной кухни выдаются бесплатно только для детей до полутора лет.
Прокуратура в суде потребовала от регионального Минздрава предоставить ребёнку уфимки положенные продукты. Суд удовлетворил данное требование.
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