В Уфе малоимущей семье с ребёнком отказались предоставить детское питание

В Уфе Центр детского и диетического питания отказал малоимущей семье с ребёнком в бесплатном детском питании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По закону малоимущим семьям, воспитывающим детей до трёх лет, по назначению врача бесплатно предоставляется детское питание. Однако в центре мама ребёнка получила отказ. Его обосновали тем, что по решению горсовета продукты молочной кухни выдаются бесплатно только для детей до полутора лет.