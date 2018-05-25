На территорию детского сада в ЮЗАО забежала игуана

Игуану длиной около 1 метра обнаружили на дереве во дворе детского сада на Старокачаловской улице в Северном Бутове. Дети не пострадали, на животном тоже нет видимых повреждений, сообщает агентство городских новостей «Москва»

По предварительной информации, состояние животного удовлетворительное, предполагается, что оно сбежало у кого-то из дома.

Сообщается, что животное отправят в Центр передержки «Простар+». Там игуане окажут необходимый уход: осмотрят, накормят, а при необходимости обеспечат лекарствами.