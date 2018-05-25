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День защиты детей в Восточном Дегунине отметят квестом
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День защиты детей в Восточном Дегунине отметят квестом 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Сотрудники отделения «Юность» центра культуры «Гармония» на Дубнинской приглашают детей из Восточного Дегунина в путешествие по «Планете почемучек». Развлекательное мероприятие состоится 1 июня. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Увлекательный квест приурочен ко Дню защиты детей, — рассказал сотрудник администрации. — Гостей ожидают различные мастер-классы по техникам оригами и скрапбукинг, задания на логику для самых сообразительных и много интересного, а также символические подарки.
Участие в путешествии бесплатное. Начало в 14.00.
Напомним, отделение «Юность» центра культуры «Гармония» располагается по адресу улица Дубнинская, дом 73а. (мю)
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