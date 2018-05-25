Ещё
В Подмосковье пройдет благотворительный фестиваль «Химки ‐ детям»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В Подмосковье пройдет благотворительный фестиваль «Химки ‐ детям» 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: otr-online.ru
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Всех желающих помочь больным детям ждут 2 июня в Химкинском парке имени Льва Толстого. Участникам предлагаются многочисленные мастер-классы, зрелищные шоу и спортивные мероприятия. Главным моментом фестиваля станет благотворительный общественный марафон «На свет Маяка». Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирину Плещеву.
"Мероприятие пройдет в теплой, семейной обстановке. И наше с вами участие в нем облегчит жизнь подопечных хосписа «Дом с маяком». Все вырученные на благотворительном марафоне средства будут направлены туда", — рассказала Ирина Плещева.
Сейчас в хосписе «Дом с маяком» находятся около 200 детей из Подмосковья. Это частное медицинское благотворительное учреждение, которое существует на добровольные пожертвования.
РИА Новости: последние новости
Виктория А., январь 2008, Оренбургская область Вячеслав Ю., август 2008, Оренбургская область Благотворительный фонд "Швабе" получил премию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Тест: вы москвич или «понаехавший»?129
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели3
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение