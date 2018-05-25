В Подмосковье пройдет благотворительный фестиваль «Химки ‐ детям»

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости . Всех желающих помочь больным детям ждут 2 июня в Химкинском парке имени Льва Толстого . Участникам предлагаются многочисленные мастер-классы, зрелищные шоу и спортивные мероприятия. Главным моментом фестиваля станет благотворительный общественный марафон «На свет Маяка». Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирину Плещеву.

"Мероприятие пройдет в теплой, семейной обстановке. И наше с вами участие в нем облегчит жизнь подопечных хосписа «Дом с маяком». Все вырученные на благотворительном марафоне средства будут направлены туда", — рассказала Ирина Плещева

Сейчас в хосписе «Дом с маяком» находятся около 200 детей из Подмосковья. Это частное медицинское благотворительное учреждение, которое существует на добровольные пожертвования.