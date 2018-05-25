В Тюмени оштрафовали директора боулинга за раздачу бесплатного Wi-Fi

В Тюмени на 20 000 рублей оштрафовали владельца боулинга, в котором через Wi-Fi имелся доступ к вредоносным ресурсам. Услуги спортивной игры «Боулинг» предоставлялись клиентам центра в свободном доступе, в том числе несовершеннолетним, по средствам сети «Интернет» через Wi-Fi.

«Согласно действующему законодательству в местах, доступных для детей, выход в Интернет предоставляется при условии применения административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Кроме того, в центре «Мир боулинга» достаточных мер по защите детей от опасной информации никто не принял, поэтому был свободный доступ к сайтам с вредоносной информацией.