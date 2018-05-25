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В Химках 2 июня пройдет благотворительный марафон в помощь больным детям из Подмосковья
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В Химках 2 июня пройдет благотворительный марафон в помощь больным детям из Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Благотворительный марафон, средства от которого направят на помощь больным детям из Подмосковья, пройдет 2 июня в ходе ежегодного фестиваля «Химки— детям», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
«В химкинском парке имени Льва Толстого 2 июня пройдет ежегодный фестиваль «Химки — детям». Участников ждет море творческих мастер-классов, полезных занятий, захватывающих шоу и спортивных программ. В рамках данного мероприятия состоится благотворительный общественный марафон «На свет маяка»», — говорится в сообщении.
В ходе марафона можно будет приобрести знаменитую коломенскую пастилу, истринский «Пармезан», сладкую вату, сувенирную национальную продукцию, сертификаты на посещение спортивного курорта «Сорочаны», планшетные компьютеры, год бесплатного интернета, самокат, билеты на мюзикл «Черномор» в концертном зале «Барвиха», наборы для детей «Юный химик», предоставленные членами Общественной палаты Московской области. Также участники благотворительного марафона смогут отведать знаменитые блюда участников фестиваля национальной кухни.
«Мероприятие 2 июня пройдет в теплой, семейной обстановке. И наше с вами всеобщее участие в нем облегчит жизнь подопечных хосписа «Дом с маяком» — 200 больных детей из Подмосковья. Все вырученные на благотворительном марафоне средства будут направлены им в помощь», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
Также в программе фестиваля будут показательные выступления детских танцевальных и вокальных коллективов, шоу мыльных пузырей «Чикаго», показательные выступления секции по художественной гимнастике и балетной студии, показы мод от студии шитья, выступления по капоэйра, розыгрыши призов. Также планируется соревнование роботов, игровой квест для детей, русские народные игры, различные спортивные, художественные танцевальные и творческие мастер-классы. Также будет работать фото-зона «Русский балет», приуроченная к Году балета в России.
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