Праздник в честь Дня защиты детей устроят в Строгине

В клубе «Современник» района Строгино 1 июня отпразднуют Международный день защиты детей. На специальную программу всех желающих приглашает театрально-творческая мастерская «Моя Вообразилия».

— Наших гостей ожидают детские спектакли, а также театральные мастер-классы, которые будут интересны детям и взрослым, — рассказали в администрации клуба «Современник».

Мероприятие состоится по адресу: улица Твардовского, дом 23, корпус 3. Начало в 16.00. Вход свободный.