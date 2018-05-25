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Праздник в честь Дня защиты детей устроят в Строгине
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Праздник в честь Дня защиты детей устроят в Строгине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В клубе «Современник» района Строгино 1 июня отпразднуют Международный день защиты детей. На специальную программу всех желающих приглашает театрально-творческая мастерская «Моя Вообразилия».
— Наших гостей ожидают детские спектакли, а также театральные мастер-классы, которые будут интересны детям и взрослым, — рассказали в администрации клуба «Современник».
Кроме того, в рамках мероприятия состоится встреча с сыном детской писательницы Ирины Пивоваровой, художником, литератором и критиком Павлом Пепперштейном.
Мероприятие состоится по адресу: улица Твардовского, дом 23, корпус 3. Начало в 16.00. Вход свободный.
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