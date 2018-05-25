Ещё
Минобрнауки РФ разработало рекомендации к внедрению курсов по воспитанию семейных ценностей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Минобрнауки РФ разработало рекомендации к внедрению курсов по воспитанию семейных ценностей 

Навигатор образования 1 час назад
Фото: Навигатор образования
В минувший четверг представители пресс-службы Министерства просвещения сообщили о том, что ведомство разработало рекомендации по подготовке, а затем и апробации элективных курсов, нацеленных на изучение основ семейного уклада и семейных традиций. Курсы предназначены для детей дошкольного возраста и их родителей.
Семейные традиции и ценности / http://rhapsody-hotel.com/
Как отметила глава министерства Ольга Васильева, в процессе воспитания ребёнка активное участие должны принимать не только педагоги, но и родители; необходимо, чтобы шло развитие диалога между семьёй и школой. По словам министра, будут подготовлены не конкретные уроки, а даны рекомендации, разработаны сценарии, программы, которые помогут родителям восполнить нужные знания, умения и навыки через совместную деятельность со своими детьми.
О. Васильева заявила: «Семья на протяжении последних 40 лет занимает лидирующую позицию среди основных жизненных ценностей молодёжи».
Современным родителям важно осознать свою ключевую роль не только в воспитании детей, но и в становлении семьи в целом. Только в таком случае родителей можно считать компетентными и ответственными. Методические рекомендации по организации работы с детьми и их родителями по воспитанию семейных ценностей, разработанные Национальной родительской ассоциацией, вынесут на общественное обсуждение, по завершении которого представят на рассмотрение в Министерство просвещения. Предполагается, что в апробации примут участие более 15,7 миллионов человек, среди которых свыше 1,3 миллионов педагогов.
Навигатор образования: последние новости
Следующий год в России объявлен Годом театра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру41
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели2
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение