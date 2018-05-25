Минобрнауки РФ разработало рекомендации к внедрению курсов по воспитанию семейных ценностей

В минувший четверг представители пресс-службы Министерства просвещения сообщили о том, что ведомство разработало рекомендации по подготовке, а затем и апробации элективных курсов, нацеленных на изучение основ семейного уклада и семейных традиций. Курсы предназначены для детей дошкольного возраста и их родителей.

Семейные традиции и ценности / http://rhapsody-hotel.com/

Как отметила глава министерства Ольга Васильева , в процессе воспитания ребёнка активное участие должны принимать не только педагоги, но и родители; необходимо, чтобы шло развитие диалога между семьёй и школой. По словам министра, будут подготовлены не конкретные уроки, а даны рекомендации, разработаны сценарии, программы, которые помогут родителям восполнить нужные знания, умения и навыки через совместную деятельность со своими детьми.

О. Васильева заявила: «Семья на протяжении последних 40 лет занимает лидирующую позицию среди основных жизненных ценностей молодёжи».

Современным родителям важно осознать свою ключевую роль не только в воспитании детей, но и в становлении семьи в целом. Только в таком случае родителей можно считать компетентными и ответственными. Методические рекомендации по организации работы с детьми и их родителями по воспитанию семейных ценностей, разработанные Национальной родительской ассоциацией, вынесут на общественное обсуждение, по завершении которого представят на рассмотрение в Министерство просвещения. Предполагается, что в апробации примут участие более 15,7 миллионов человек, среди которых свыше 1,3 миллионов педагогов.