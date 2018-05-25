Юные артисты из Кузьминок приняли участие в акции «Семья талантами богата»

Детская школа искусств «Центр» 24 мая приняла участие в волонтерской акции «Семья талантами богата» в рамках Всероссийской акции «Добровольцы — детям 2018» для детей с ограниченными возможностями, многодетных и малообеспеченных семей.

В этот день в центре социальной помощи семье и детям «Истоки» с концертной программой выступил ансамбль аккордеонистов «Фантазия».

— Зрители аплодисментами встречали инструментальные номера, поддерживали улыбками задорных дебютантов-первоклашек. Дети с удовольствием все вместе спели «Катюшу» и «Смуглянку» под аккомпанемент аккордеонистов, — заявил представитель ДШИ. (вт)