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СМИ: Число обращений о пропаже детей в России в 2017 году снизилось на 30%
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СМИ: Число обращений о пропаже детей в России в 2017 году снизилось на 30% 

RT на русском 26 минут назад
В 2017 году российский правоохранительные органы получили около 30 тыс. обращений о пропаже детей. В 2016-м этот показатель составлял 45 тыс., то есть был на 30% больше, сообщает kp.ru со ссылкой на данные Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
По словам экспертов центра, ежегодно объявляют в розыск от 7 до 10 тыс. детей. Чаще всего оказывается, что ребёнок сам ушёл из дома или детских учреждений (на преступные и несчастные случаи отводят 10%). Большинство пропавших возвращаются самостоятельно или же их находят спасатели либо поисковые отряды.
«Многие дети самовольно уходят из дома, не представляя насколько это может быть для них опасно», — заявила глава попечительского совета центра Елена Мильская.
В марте Newinform сообщало, что сотрудники полиции нашли девятилетнюю девочку, которая самостоятельно отправилась гулять и пропала на Камчатке.
RT на русском: последние новости
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