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В Роспотребнадоре рассказали про инфекцию, поразившую пермских лицеистов
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В Роспотребнадоре рассказали про инфекцию, поразившую пермских лицеистов 

АиФ Пермь 27 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В краевом управлении Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию с массовым заболеванием младших школьников в пермском лицее №9.
«С 24 по 25 мая среди учащихся начальной школы лицея зарегистрировали девять случаев заболевания с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция». Четыре ребёнка госпитализировали в инфекционный стационар г. Перми, пятеро детей проходят амбулаторное лечение», — рассказали в краевом Роспотребнадзоре.
Специалисты ведомства начали санитарно-эпидемиологическое расследование в лицее: провели отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды.
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