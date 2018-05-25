В Роспотребнадоре рассказали про инфекцию, поразившую пермских лицеистов

В краевом управлении Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию с массовым заболеванием младших школьников в пермском лицее №9.

«С 24 по 25 мая среди учащихся начальной школы лицея зарегистрировали девять случаев заболевания с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция». Четыре ребёнка госпитализировали в инфекционный стационар г. Перми, пятеро детей проходят амбулаторное лечение», — рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства начали санитарно-эпидемиологическое расследование в лицее: провели отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды.