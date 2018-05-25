Праздник ко Дню защиты детей пройдет в народном парке в Юрловском поезде

Праздничная программа под названием «От сердца к сердцу», приуроченная ко Дню защиты детей, пройдет на территории народного парка в Юрловском проезде в следующий четверг, 30 мая. Об этом сообщили в администрации аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное.

— Гостей праздника ожидают концертная программа, мастер-классы, спортивные игры, конкурсы и множество сюрпризов, — рассказали в администрации.

Начало мероприятий в 17.00. Вход свободный для всех желающих.

Напомним, народный парк расположен по адресу: Юрловский проезд, владение 8–10. (вт)