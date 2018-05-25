Ещё
Праздник ко Дню защиты детей пройдет в народном парке в Юрловском поезде
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Праздник ко Дню защиты детей пройдет в народном парке в Юрловском поезде 

Управа района Отрадное 24 минуты назад
Фото: Управа района Отрадное
Праздничная программа под названием «От сердца к сердцу», приуроченная ко Дню защиты детей, пройдет на территории народного парка в Юрловском проезде в следующий четверг, 30 мая. Об этом сообщили в администрации аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное.
— Гостей праздника ожидают концертная программа, мастер-классы, спортивные игры, конкурсы и множество сюрпризов, — рассказали в администрации.
Начало мероприятий в 17.00. Вход свободный для всех желающих.
Напомним, народный парк расположен по адресу: Юрловский проезд, владение 8–10. (вт)
Управа района Отрадное: последние новости
Весенний концерт прошел в библиотеке на Алтуфьевском шоссе Дошкольники из Отрадного выступили с концертом «Дню Победы посвящается…» Выставка «Узнай о войне из книг» открылась в школе на улице Декабристов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру41
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели2
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение