Ещё
Воспитание самоконтроля у детей не делает их успешными, говорят ученые
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Воспитание самоконтроля у детей не делает их успешными, говорят ученые 

РИА Новости 22 минуты назад
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американские ученые повторили знаменитый «зефирный тест», проверявший чувство самоконтроля у детей, и не нашли свидетельств того, что его наличие или отсутствие как-то влияло на их дальнейшие успехи и поведение во взрослой жизни, сообщает пресс-служба университета Нью-Йорка.
"Наши эксперименты показывают, что любые «трюки», которые укрепляют чувство самоконтроля у детей, но при этом никак не меняют то, как они ведут себя и думают, должны мало влиять на их дальнейшую судьбу. Конечно, не следует считать, что способность «попридержать коней» ни на что не влияет, однако на ней не стоит зацикливаться и фокусироваться", — заявил Тайлер Уоттс (Tyler Watts) из университета Нью-Йорка (США).
Способность контролировать себя и не совершать импульсивные поступки является одной из уникальных черт человека, которая, как сегодня считает большинство ученых, отсутствует у практически всех остальных животных. Потеря самоконтроля сегодня считается одним из основных признаков или причин развития ожирения, наркотической и алкогольной зависимости, а также ряда других болезней.
Еще в конце 1960 годов американский психолог Уолтер Мишел (Walter Mischel) заметил любопытную закономерность — высокий уровень самоконтроля в детстве и взрослой жизни был напрямую связан с высоким уровнем интеллекта и успехом в жизни, и наоборот. Впоследствии эти выводы многократно подтверждались, и сейчас никто не сомневается в их справедливости в отношении людей.
В рамках этих экспериментов ученые приглашали детей в лабораторию, усаживали их перед собой и показывали набор из нескольких сладостей, объясняя, что они получат двойное количество конфет, печенья и зефира, если они подождут 15 минут. После этого взрослые выходили из помещения, оставляя сладости на столе, и тайно следили за тем, уступят ли дети соблазну или нет.
Уоттс и его коллеги проверили выводы Мишела, используя более «продвинутые» методы ведения эксперимента и современных детей, чье поведение и образ жизни могли поменяться за прошедшие полвека. Как отмечает исследователь, его команда несколько расширила анализ данных, включив в них не только результаты опытов, но и то, в каких условиях жили дети и как их воспитывали родители.
В общей сложности ученые познакомились и оценили силу воли около девяти сотен детей, а также детально изучили образование, уровень достатка, жизненную историю и другие черты их родителей. Изначально, как отмечает Уоттс, результаты его опытов в целом соответствовали тому, о чем писал Мишел — более терпеливые дети получали более качественное образование и имели более высокий IQ во взрослой жизни.
С другой стороны, когда социологи начали учитывать различия в воспитании детей и особенности из жизни их родителей, они обнаружили, что все эти связи исчезли. Иными словами, повышенный IQ и большая благоустроенность терпеливых детей в жизни была связана не с тем, что они лучше сдерживали себя в этом эксперименте и в других ситуациях, а с их складом ума и воспитанием.
Все это, по словам Уоттса, интересно с той точки зрения, что в последние годы в США и в других западных странах выросла целая индустрия «воспитания самоконтроля», представители которой обещают родителям улучшить судьбу ребенка, помогая ему лучше контролировать свои действия и желания. Если выводы ученых из университета Нью-Йорка верны, то такие «тренировки» никак не будут влиять на их успех и уровень интеллекта в будущем.
РИА Новости: последние новости
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети Международный день пропавших детей Благотворительный фонд "Швабе" получил премию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру41
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели2
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение