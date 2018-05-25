Ещё
Спортивная школа «Тринта» примет детей по программе «Московская смена»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Спортивная школа «Тринта» примет детей по программе «Московская смена» 

Управа Донского района города Москвы 1 час назад
Фото: Мой район Донской
Программа «Московская смена» стартует в столичных учреждениях 1 июня. Подача заявлений началась 24 мая.
В Донском районе детей по «Московской смене» примет спортивная школа олимпийского резерва № 49 «Тринта». Учреждение подготовило для детей мастер-классы и тематические встречи с Олимпийскими чемпионами Европы и мира, экскурсии на спортивные и культурные объекты, посещение различных мероприятий и много-много физкультуры.
— В нашей школе прием заявлений стартовал вчера. У нас было 20 мест, и хочу сказать, что «Московская смена» вызвала ажиотаж: мы за один день завершили набор. Теперь только если кто-то откажется от посещения лагеря, мы сможем взять другого ребенка, — рассказала газете «Мой район Донской» старший методист Екатерина Иванова.
Школа № 1799 тоже примет детей по «Московской смене». В учреждении запись стартовала 24 мая.
Источник: http://gazeta-moy-rayon-donskoy.ru/2018/05/25/38672/
Управа Донского района города Москвы: последние новости
Анимационный фильм "Тайна Сухаревой башни" выходит в широкий прокат
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машков встал на колено перед звездой4
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Тест: вы москвич или «понаехавший»?129
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение