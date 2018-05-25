Спортивная школа «Тринта» примет детей по программе «Московская смена»

Программа «Московская смена» стартует в столичных учреждениях 1 июня. Подача заявлений началась 24 мая.

В Донском районе детей по «Московской смене» примет спортивная школа олимпийского резерва № 49 «Тринта». Учреждение подготовило для детей мастер-классы и тематические встречи с Олимпийскими чемпионами Европы и мира, экскурсии на спортивные и культурные объекты, посещение различных мероприятий и много-много физкультуры.

— В нашей школе прием заявлений стартовал вчера. У нас было 20 мест, и хочу сказать, что «Московская смена» вызвала ажиотаж: мы за один день завершили набор. Теперь только если кто-то откажется от посещения лагеря, мы сможем взять другого ребенка, — рассказала газете «Мой район Донской» старший методист Екатерина Иванова

Школа № 1799 тоже примет детей по «Московской смене». В учреждении запись стартовала 24 мая.

Источник: http://gazeta-moy-rayon-donskoy.ru/2018/05/25/38672/