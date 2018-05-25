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Сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур» провели профилактическую акцию «Безопасное детство»
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Сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур» провели профилактическую акцию «Безопасное детство» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур» в рамках профилактической акции «Безопасное детство» провели беседы с молодыми родителями в г. Байконуре. Цель акции — профилактика детского травматизма в летний период, профилактика падения малолетних детей из окон.
В рамках акции инспекторы по делам несовершеннолетних посетили места пребывания родителей, имеющих малолетних детей — детские сады, детскую поликлинику, детские игровые площадки, городскую зону отдыха — и провели беседы с родителями на тему профилактики детского травматизма. Полицейские напомнили родителям о правилах безопасности, рассказали о том, какую опасность могут представлять для детей открытые окна. Стражи порядка вручили участникам акции тематические листовки, призвали быть бдительными и не оставлять детей без присмотра.
В преддверии летних каникул во всех образовательных учреждениях Байконура проведены родительские собрания, на которых затронуты вопросы профилактики детского травматизма в летний период. В собраниях приняли участие более 2600 родителей.
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