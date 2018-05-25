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Общественное движение «Женщины за жизнь» проводит флешмоб #взащитунерожденных ко Дню защиты детей
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Общественное движение «Женщины за жизнь» проводит флешмоб #взащитунерожденных ко Дню защиты детей 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Сегодня, 25 мая, в Ирландии проходит референдум, по итогам которого статус зачатого ребенка может быть пересмотрен. Российские коллеги предлагают поддержать его флешмобом «В защиту нерожденных».
Акция будет приурочена не только к референдуму, но и ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.
"Референдум, на наш взгляд, должен закончиться в пользу жизни. Ирландские пролайф-активисты выступают против узаконивания убийства нерожденных детей. Мы поддерживаем их и запускаем флешмоб, приуроченный также ко Дню защиты детей", — рассказала руководитель движения «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина
Н. Москвитина уточнила, что сейчас, согласно восьмой поправке к Конституции Ирландии, принятой в 1983 году, государство признает право нерожденного на жизнь.
Огромное количество совершаемых абортов в России заставляет заботиться, в первую очередь, о правах ребенка до его рождения и о том, чтобы избежать демографического коллапса, угрожающего Российской Федерации.
Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно разместить пост в социальных сетях с хэштегом #взащитунерожденных.
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