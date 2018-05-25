Общественное движение «Женщины за жизнь» проводит флешмоб #взащитунерожденных ко Дню защиты детей

Сегодня, 25 мая, в Ирландии проходит референдум, по итогам которого статус зачатого ребенка может быть пересмотрен. Российские коллеги предлагают поддержать его флешмобом «В защиту нерожденных».

Акция будет приурочена не только к референдуму, но и ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

"Референдум, на наш взгляд, должен закончиться в пользу жизни. Ирландские пролайф-активисты выступают против узаконивания убийства нерожденных детей. Мы поддерживаем их и запускаем флешмоб, приуроченный также ко Дню защиты детей", — рассказала руководитель движения «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина

Н. Москвитина уточнила, что сейчас, согласно восьмой поправке к Конституции Ирландии, принятой в 1983 году, государство признает право нерожденного на жизнь.

Огромное количество совершаемых абортов в России заставляет заботиться, в первую очередь, о правах ребенка до его рождения и о том, чтобы избежать демографического коллапса, угрожающего Российской Федерации.

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно разместить пост в социальных сетях с хэштегом #взащитунерожденных.