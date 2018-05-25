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Акция «Солнце для всех» прошла в «Центре культуры и спорта»
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Акция «Солнце для всех» прошла в «Центре культуры и спорта» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Об этом редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» рассказала директор «ЦКиС» Анна Никифорова.
Как оказалось, за неделю до мероприятия в учреждении прошел мастер-класс по изготовлению из бумаги голубей. В четверг, 24 мая, все дети, которые сделали своих птиц, собрались во дворе учреждения и запустили их в небо.
— На праздник к нам присоединились и новые детки, поэтому мы провели еще один мастер-класс, на котором ребята тоже мастерили бумажных голубей. Для запуска мы приобрели гелиевые шарики. К ним дети прикрепили своих птиц и отпустили в небо, — поделилась Анна Петровна. — Это такое семейное мероприятие: дети рисуют — на бумаге или асфальте. Теперь у нас весь двор разрисован (смеется).
На своих картинах дети изображали разное: солнце, небо, траву, дом, маму и папу: каждый в меру своих способностей. Но все было посвящено теме «Мы за мир». Ведь мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Все работы, которые нарисовали ребята, потом выставят на экспозиции в сентябре.
Фото: «Центр культуры и спорта»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/25/41313/
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