В КЦ «Митино» для детей провели мастер-класс по скрапбукингу

В Культурном центре «Митино» состоялся бесплатный мастер-класс для детей в возрасте от трех лет и старше «Открытка в стиле скрапбукинг». Участники открытого занятия смогли собственными руками изготовить открытку в этой интересной технике.