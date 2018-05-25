Экскурсия в храм прошла для детей из Щербинки

Фото: страница Центра социального обслуживания «Щербинский»

Экскурсия в храм «Знамение» в Захарьино прошла 24 мая для детей и подростков, которые посещают Отделение дневного пребывания в филиале «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский».

С помощью подобных мероприятий организаторы экскурсии приобщили молодое поколение к традиционным духовно-нравственным ценностям православной России. Кроме этого, дети познакомились с прошлым и настоящим отчизны.

Подобные мероприятия проводятся регулярно. Встречи смогут привить любовь и уважение и к родному краю, отметили на официальной странице Центра социального обслуживания «Щербинский» в социальных сетях.