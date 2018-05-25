Дошкольники из Отрадного повторили правила дорожного движения

В дошкольной группе № 4 школы № 950 прошел тематический день под названием «Правила пешехода». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В дошкольном возрасте у детей формируются основы безопасного поведения в социуме, часть из них составляют правила поведения на дороге. Воспитатель группы в рамках тематического дня «Правила пешехода» провела с детьми беседу об основных правилах дорожного движения, которые закреплялись в сюжетных и подвижных играх на прогулке, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что малыши старались быть внимательными и с удовольствием играли роли пешеходов, автомобилистов и регулировщиков. (вт)