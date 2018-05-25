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Акция «Московская программа летнего чтения» стартует в столице
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Акция «Московская программа летнего чтения» стартует в столице 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Ее главной площадкой станет Центральная детская библиотека имени Аркадия Гайдара, которая расположена в районе Хамовники.
Задача акции состоит в том, чтобы привлечь к изучению литературы как можно больше детей. Для участия в «Московской программе летнего чтения» нужно прийти в ближайшую библиотеку и наметить себе программу занятий. Ребята смогут выбрать количество книжек, которое хотят прочитать.
— Дети будут записывать свои впечатления от пережитых эмоций в дневник. Он выглядит как специальная тетрадка с наклейкой акции. Записи можно сопровождать рисунками, фотографиями, даже гербарием. В конце лета необходимо сдать в библиотеку дневник и книги. Всех детей ждут финальный библиопраздник и подарки, — сообщила менеджер по связям с общественностью учреждения Наталия Антоничева.
Отметим, что презентация проекта состоится в Международный день защиты детей на Книжном фестивале «Красная площадь».
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