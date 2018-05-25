Праздник для детей состоится в районе Якиманка

Праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдет 2 июня в районе Якиманка. Организатором мероприятия станет администрация Досугового центра «Звенислав».

— Мы не будем нанимать аниматоров на праздник. Все, кто будет выступать, — члены нашего центра. Детей ждут конкурсы, представления, подвижные игры. Кроме того, пройдет мастер-класс по живописи, ведущим которого станет один из наших профессиональных художников, — рассказал директор центра Владимир Люльчак.

Он уточнил, что провести праздник для детей особенно важно на открытом воздухе.

Мероприятие начнется в 13:00 во дворе по адресу: улица Шаболовка, дом 25/27.