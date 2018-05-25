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Праздник для детей состоится в районе Якиманка
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Праздник для детей состоится в районе Якиманка 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдет 2 июня в районе Якиманка. Организатором мероприятия станет администрация Досугового центра «Звенислав».
— Мы не будем нанимать аниматоров на праздник. Все, кто будет выступать, — члены нашего центра. Детей ждут конкурсы, представления, подвижные игры. Кроме того, пройдет мастер-класс по живописи, ведущим которого станет один из наших профессиональных художников, — рассказал директор центра Владимир Люльчак.
Он уточнил, что провести праздник для детей особенно важно на открытом воздухе.
Мероприятие начнется в 13:00 во дворе по адресу: улица Шаболовка, дом 25/27.
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