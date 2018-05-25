Фестиваль народов мира прошел в Бабушкинском

16 мая в ГБОУ «Школа № 1558» прошёл фестиваль подвижных игр народов мира. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«В фестивале принимали участие дети среднего и старшего возраста. Дошколята из каждой группы познакомились с народными традициями некоторых государств и показали игры, в которые играют дети как в России, так и в других странах. Воспитатели изготовили атрибуты для игр и разучили правила с детьми», — говорится в сообщении.

Фестиваль закончился подведением итогов, распределением мест, которые заняли участники, и все радостно приняли участие в танцевальном флешмобе. (ео)