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Фестиваль народов мира прошел в Бабушкинском
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Фестиваль народов мира прошел в Бабушкинском 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
16 мая в ГБОУ «Школа № 1558» прошёл фестиваль подвижных игр народов мира. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«В фестивале принимали участие дети среднего и старшего возраста. Дошколята из каждой группы познакомились с народными традициями некоторых государств и показали игры, в которые играют дети как в России, так и в других странах. Воспитатели изготовили атрибуты для игр и разучили правила с детьми», — говорится в сообщении.
Фестиваль закончился подведением итогов, распределением мест, которые заняли участники, и все радостно приняли участие в танцевальном флешмобе. (ео)
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