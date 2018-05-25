СК начал проверку после падения шкафа на четырехлетнюю девочку в детском саду на западе Москвы

«Днем 25 мая семилетний ребенок, находясь в раздевалке одного из частных детских садов на западе Москвы, потянулся за верхней одеждой. В указанный момент крепления шкафчика оборвались, и он упал на стоящую рядом четырехлетнюю девочку. Ребенок незамедлительно был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данному факту организована доследственная проверка», — сказала Ю. Иванова.

В настоящее время следователи осматривают территорию детского сада и выполняют другие проверочные мероприятия для установления обстоятельств и причин произошедшего, отметила представитель СК.