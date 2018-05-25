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СК начал проверку после падения шкафа на четырехлетнюю девочку в детском саду на западе Москвы
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СК начал проверку после падения шкафа на четырехлетнюю девочку в детском саду на западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичное следствие проверяет обстоятельства травмирования воспитанницы детского сада, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова.
«Днем 25 мая семилетний ребенок, находясь в раздевалке одного из частных детских садов на западе Москвы, потянулся за верхней одеждой. В указанный момент крепления шкафчика оборвались, и он упал на стоящую рядом четырехлетнюю девочку. Ребенок незамедлительно был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данному факту организована доследственная проверка», — сказала Ю. Иванова.
В настоящее время следователи осматривают территорию детского сада и выполняют другие проверочные мероприятия для установления обстоятельств и причин произошедшего, отметила представитель СК.
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