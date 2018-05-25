Загородные лагеря готовы к приёму отдыхающих из Калининграда

В оздоровительных центрах этим летом отдохнут почти шесть тысяч детей. Первая смена стартует 2 июня. Особое внимание во время подготовки лагерей уделили пожарной безопасности.

Мы находимся на территории лагеря «Огонёк». Здесь уже всё подготовлено для отдыха детей. Есть площадка для спортивных игр, а на входе в административный корпус детей будут встречать вот эти забавные садовые гномики.

Готовность загородных лагерей к летнему сезону оценил глава Калининграда Алексея Силанов. «Огонёк» стал первой точкой проверки. Цветов и зелени, по мнению мэра, здесь маловато. Из растений в основном только сирень. Кусты чистят от сорняков.

А это лагерь имени Гайдара. Настоящий сосновый бор: пахнет хвоей и морем, которое всего в нескольких минутах ходьбы отсюда. В первую смену в этот оздоровительный центр приедут 414 детишек. Спальные комнаты здесь большие на 10 человек.

Судя по всему, бой на подушках намечается и в лагере «Юность» кровати здесь двухъярусные. На улице тренажёры, а спортивная площадка с видом на море.

Последняя точка детский спортивный центр имени Терешковой. Он самый большой по площади. До моря идти два с половиной километра. Директор показывает корпус для самых маленьких.

По словам председателя комитета по социальной политике Анны Апполоновой, требования пожарной безопасности в лагерях соблюдены.

Анна Апполонова, председатель комитета по социальной политике администрации Калининграда:

— Все обеспечены ограждениями, все обеспечены физической лицензированной охраной, конечно же, мы обеспечены тревожными кнопками и выходом на пульт безопасности.

В этом году на летнюю оздоровительную компанию выделено 80 миллионов рублей. Это средства из федерального, областного и городского бюджетов. Денег на 20% больше, чем в прошлом году.

— Большая часть работы выполнена, остаются некие моменты, которые за оставшееся время можно подправить, и я уверен, что все 7 загородных центров, учредителем которых является администрация города, будут готовы к организации летнего сезона.

В загородных оздоровительных центрах этим летом отдохнут более 5800 детей. Первая смена стартует со 2 июня.