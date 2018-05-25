Путёвки в детские загородные лагеря подорожали на Южном Урале

Путёвка в детский лагерь на Южном Урале в среднем обойдётся в 20,5 тыс. рублей. Прошлым летом эта сумма была на 300 рублей меньше. Подготовка к организации оздоровительной кампании–2018 в регионе проходит в плановом режиме. Об этом сообщил председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Александр Журавлёв.

«Если не вмешается человеческий фактор, то летняя оздоровительная кампания должна пройти на хорошем уровне. Есть несколько подводных камней: снижение охвата детей в шести районах области, клещевая обработка летних лагерей и лесные пожары, но все эти проблемы уже подняты на обсуждении депутатами, мы активно ищем по ним пути решения», — отметил Александр Журавлёв

Летом ребят планируют принять 813 организаций отдыха и оздоровления детей в Челябинской области. Из них — 69 загородных оздоровительных лагерей, 731 лагерь дневного пребывания детей, 11 палаточных лагерей и 2 лагеря труда и отдыха. В результате интересно отдохнуть смогут более 263 тыс. детей, из них 60 тысяч подростков будут устроены через центры занятости в трудовые отряды. Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путёвки предоставят из бюджета. Всего в областной казне на летнюю оздоровительную кампанию 2018 заложено 589 млн рублей.