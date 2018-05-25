Ещё
Фестиваль карамели для детей пройдет в Химках 1 июня
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Фестиваль карамели для детей пройдет в Химках 1 июня 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В День защиты детей, 1 июня, в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в подмосковных Химках юных жителей и гостей округа ждет фестиваль карамели, выставка спецтехники, масштабная развлекательная программа, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«В День защиты детей в Химках пройдет масштабная развлекательная программа. В этот раз юных жителей будут удивлять фестивалем карамели и различными конкурсами. Участие в праздничной программе примут лучшие танцевальные коллективы муниципалитета», — отмечается в сообщении.
Центральной площадкой праздника станет парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого. Здесь пройдет праздничная программа «Радуга детства». Ребят будут развлекать аниматоры и ростовые куклы. В этот день будут организованы показательные выступления различных творческих коллективов.
На Фестивальной площади все желающие смогут посетить благотворительную выставку кошек и собак. Забрать понравившегося питомца можно будет прямо с выставки — достаточно предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании. Кроме того, планируется выставка специальной техники, в частности, дети смогут посидеть даже в пожарной машине.
РИАМО: последние новости
Благотворительная акция «Я бегу – ребенку помогу» пройдет в Одинцове 27 мая Детские дома в России можно будет брать в аренду В Москве организуют 12 специальных поездов для перевозки детей на отдых летом 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Тест: вы москвич или «понаехавший»?129
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели3
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение