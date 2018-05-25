На фестивале «Усадьба JAZZ» появится сцена для детей

Крупнейший российский фестиваль под открытым небом, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике пройдет в этом году уже в пятнадцатый раз.

По традиции любителей музыки ждут на том же месте — в музее-усадьбе «Архангельское» Московской области. Именно здесь 2 и 3 июня гостей фестиваля ждет особенная программа на шести сценах: Партер, « Сбербанк Первый Аристократ», Jazz Club, «Квартирник у Сёмушкиной», ART СВОБОДА и Усадьба Jazz Kids.

УСАДЬБА JAZZ — это семейный фестиваль. Поэтому как и всегда особое внимание в этом году уделено детям. Для них создано специальное музыкальное пространство — сцена Усадьба Jazz Kids.

Юные гости совершат увлекательное путешествие в Африку, на Острова Карибского Бассейна, в Одессу начала прошлого века, а также в Гарлем времен детства легендарной Эллы Фитцджеральд.

Детей и их родителей ждет встреча с Оркестром Клезмастерс из Одессы, кубинцами Enсemble Cubano, группой «Залив Кита» и, конечно, с настоящими джазовыми дивами Сашей Магеровой, Алиной Ростоцкой и Этери Бериашвили

Кстати, дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно.

Когда: 2-3 июня 2018 года

Время работы:14:00 — 23:00.

Стоимость билетов: «Все площадки» 2 или 3 июня — 2800 руб. ; абонемент на 2 дня «Все площадки» — 4500 руб. ; VIP-билет — 10 000 руб.

Где: государственный музей-усадьба «Архангельское», поселок Архангельское, Красногорский район Московской области