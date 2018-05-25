Четыре десятка подростков Ноябрьска поставлены на учёт за распитие спиртного

В Ноябрьске с начала года 41 подросток поставлен на профилактический учет за употребление спиртных напитков. Тринадцать из них попали в больницу с отравлением, рассказала «Ноябрьск 24» заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Татьяна Романюк . В 2017 году с таким диагнозом госпитализировали восьмерых несовершеннолетних. Из состоящих на учете за распитие спиртного — 15 девочек.

«Был у нас в прошлом году минимальный возраст, это девятилетний ребенок, который вместе с другим ребенком за гаражом нашел алкогольные напитки. Один попробовал немного, другой — много. В результате попал в реанимацию. Были рассмотрены данные административные материалы, естественно, составлены на родителей. Привлечены к ответственности законные представители. С учетом возраста детей, было принято решение, чтобы за одним из них осуществляли контроль родители, второй ребенок, с учетом того, что была не очень положительная характеристика из школы, был поставлен на профилактический учет», — рассказала Романюк.

Напомним, на минувшей неделе четверо подростков от 12 до 15 лет попали в больницу с отравлением алкоголем. Несовершеннолетние были госпитализированы в отделение детской соматики. Из собственных источников «Ноябрьск 24» стало известно, что дети употребляли шампанское и самогон.

Информация о случившемся уже поступила в КДН, решение будет принято после полицейской проверки. К слову, постановка на профилактический учет не проходит бесследно как для самих подростков, так и для их родителей.

«У нас очень часто в комиссию приходят для того, чтобы собрать документы для получения награды, например, «Материнская слава». И если дети привлекаются к ответственности, то это будет отражено в справке. Естественно, если такая информация поступает, думаю, вряд ли наградная комиссия будет рассматривать такого кандидата на премию в качестве основного», — говорит Романюк.