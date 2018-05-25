О новшествах в организации детского отдыха в лагерях Самарской области

До старта летней оздоровительной кампании осталось меньше недели. Сейчас в лагерях идут последние приготовления перед встречей отдыхающих. Сколько оздоровительных центров прошли проверку надзорных органов и чему будет уделено особое внимание в преддверии чемпионата мира по футболу.

Самарская область почти на 100% готова к летней оздоровительной кампании. Уже 1 июня, в День защиты детей, 15 оздоровительных центров примут около 3,5 тыс. отдыхающих. Еще 2 тысячи школьников заедут в лагеря до 10 июня. Об этом рассказали сегодня на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при правительстве Самарской области. Отдельное внимание в этом году уделяется безопасности — в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

"В каждом нашем детском центре должны обеспечивать охрану получившие специальные разрешения, допущенные до определенного уровня профессиональные охранные предприятия. Поэтому детские лагеря у нас именно с такими организациями заключили соглашения, в прошлом году они получили паспорта безопасности, которые согласовались с Росгвардией. И конечно, мы работаем здесь, на межведомственном уровне, совместно с ГУ МВД и с Росгвардией, и с ФСБ , поэтому все наши площадки находятся под особым вниманием", — рассказала Марина Антимонова , врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Напомним, чтобы повысить безопасность и качество услуг в оздоровительных центрах, с 1 января 2017 года в стране вступили в силу новые правила, которые обязали лагеря всех типов получать санитарно-эпидемиологические заключения. Проверки показали: основная проблема — это благоустройство территории, особенно на участках, которые были подтоплены в период паводка. В ближайшее время недостатки должны быть устранены.

На данный момент в медучреждения региона с укусами клещей обратилось около 2 тысяч человек. Из них 550 — это дети. Поэтому одна из первоочередных задач и профилактика природно-очаговых инфекций — территории оздоровительных организаций обрабатывают от этих насекомых. Всего же в 2018 году для отдыхающих откроют двери 52 оздоровительных центра. Летним отдыхом будут охвачены около 300 тыс. детей региона.