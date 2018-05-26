Посольство КНР в Казахстане организовало прием для детей Казахстана

Астана, 25 мая / Синьхуа / — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. -0— Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. -0— Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. -0— Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. -0— Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. -0— Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов

Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. -0— Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов