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Посольство КНР в Казахстане организовало прием для детей Казахстана
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Посольство КНР в Казахстане организовало прием для детей Казахстана 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. -0— Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. -0— Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. -0— Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. -0— Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. -0— Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
Астана, 25 мая /Синьхуа/ — 1 июня весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В этой связи посольство КНР в Казахстане сегодня организовало торжественный прием и мероприятие для детей Казахстана. -0— Фотографии Синьхуа/Айбек Абилов
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