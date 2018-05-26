Решительный шаг. Врачи ГКБ №40 провели уникальную операцию ребенку

Уникальную операцию двухмесячной девочке нейрохирурги Городской клинической больницы №40 провели в апреле 2017 года. Сегодня, спустя чуть больше года, врачи с радостью констатируют — ребёнок здоров.

«Жданный» ребёнок

Маленькая Полинка прибыла на плановое обследование в ГКБ №40. Повышенное внимание со стороны докторов малышку совсем не смущает, она охотно выполняет их просьбы, демонстрируя нормальное для её возраста развитие. Полина вообще чрезвычайно общительный ребёнок. Пугает её только вид реанимационного оборудования, что удивительно, ведь, когда девочка лежала в реанимации, одна, без мамы, ей ещё не было и трёх месяцев.

По словам мамы, Ольги Стариковой, Полина была очень «жданным» ребёнком. Когда девочка появилась на свет, мама ловила каждое её движение, каждый «хнык». И, конечно, не могла пропустить тревожные звоночки: дочка вдруг стала чрезмерно много спать, мало есть и срыгивать после каждого кормления. Ольга с ребёнком метнулась к врачам. Сначала, как водится, в поликлинику по месту жительства, где педиатр ставит стандартный диагноз — ОРВИ. «Но я же понимала — с ребёнком происходит что— то более серьёзное, — рассказывает Ольга. — Мы изрядно помотались по больницам, пока не попали в „сороковую“. И вот тут уже у Поли обнаружили опухоль сосудистого сплетения головного мозга и гидроцефалию».

Редкий, особенно для младенцев, тяжёлый диагноз. Но Ольга, услышав его, испытала облегчение. Это была определённость. Она помнит, как тогда нейрохирурги ГКБ №40 сказали: «Всё хорошее с вами уже случилось. Вы попали к нам».

До сих пор удалять опухоль столь редкой локализации у столь крошечного ребёнка специалистам «сороковой» не приходилось. Но «противопоказанием» к проведению хирургического лечения нейрохирурги это не посчитали. «Состояние ребёнка было таково, что ему требовалась неотложная помощь, — говорит заместитель главного врача по нейрохирургии ГКБ №40 Владимир Колотвинов. — Мы посчитали, что у нас достаточно профессионализма и оборудования, для проведения операции. Её особенность состояла в том, что в наших руках был младенец, у которого и без того ещё небольшой объём крови, тогда как подобные операции связаны с большой кровопотерей. Задача стояла не допустить большую кровопотерю. И нам это удалось. Равно как и удалить опухоль».

Командная работа

Владимир Колотвинов особо подчёркивает: спасение малышки — командная работа специалистов двух больниц. Буквально на третьи сутки после удаления опухоли Полину принимают в свои руки нейрохирурги Областной детской клинической больницы №1. «У нас девочка прошла второй этап хирургического лечения — операцию по поводу гидроцефалии, или, по-другому, водянки головного мозга. Это было крайне необходимо, — говорит заведующий нейрохирургическим отделением ОДКБ №1 Алексей Сухарев. — При крайних формах гидроцефалии могут возникнуть значительные изменения неврологического статуса, вплоть до грубых когнитивных нарушений, когда страдает не только двигательная, но и речевая и умственная сферы».

После двух перенесённых операций Полине потребовалось пройти три курса реабилитации. И вот спустя год врачи смогли уверенно заявить — ребёнок здоров. «Полина прекрасно развивается, радует маму, папу и, конечно, докторов, — говорит Алексей Сухарев. — Да, девочка будет находиться под наблюдением врачей, но в целом никаких жизненных ограничений у неё нет».