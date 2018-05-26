ЭЭГ: как подготовить ребенка

СодержаниеПовелитель «музыки» мозгаЗачем изучать «мозговой график работы»: причины назначения ЭЭГПодготовка детей к ЭЭГ Мозг — главная структура, отвечающая за работу всего организма. Сбой в работе «центрального процессора» приводит к печальным последствиям, поэтому анализ мозговых «волн» с помощью ЭЭГ поможет выявить причину изменений и определиться с лечебными действиями. Однако предполагается, что дети ведут себя спокойно во время обследования и специалист работает, не отвлекаясь. Как быть, если ребенок нервничает в присутствии посторонних, неспокоен, болен и не поддается на уговоры взрослых?

Что необходимо знать родителям о причинах направления детей на ЭЭГ, правилах проведения процедуры электроэнцефалографии и правильной подготовки к ней ребенка, разбираемся на MedAboutMe.

Повелитель «музыки» мозга

Можно ли увидеть, как работает главный «центр управления» человека? Да. Впервые это удалось в 1924 году ученику, а позднее ассистенту ученого-физиолога Отто Бинсвангера, Хансу Бергеру.

Изучением сигналов головного мозга немецкий доктор Ханс Бергер увлекся, отслужив в армии, когда чудом выжил после несчастного случая. Многолетняя работа увенчалась успехом, и Бергер сумел впервые записать ЭЭГ (электроэнцефалографию) человека. Изучая активность нейронов, психиатр использовал в качестве «модели» своего сына. Клаусу Бергеру в ту пору исполнилось 15 лет и ему пришлось вытерпеть 73 процедуры записи ЭЭГ.

Кроме Бергера, которого называли «повелителем музыки мозга», вопросом изучения мозговой деятельности занимались многие ученые, поэтому современной медицине доступен эффективный способ проверки работы «центра управления» человеком. Самое главное, что ЭЭГ помогает своевременно обследовать и выявить причины изменений работы головного мозга, чтобы помочь детям.

Зачем изучать «мозговой график работы»: причины назначения ЭЭГ Народное название процедуры — «шапочка». Зачем ее надевают? Головной убор, состоящий из «проводков и дырочек», позволяет узнать особенности работы головного мозга.

Зачем специалистам изучать «мозговой график»? Изучая биоэлектрическую активность головного мозга с помощью специальных электродов с поверхности головы, врач по характеру этой активности определяет состояние головного мозга ребенка, выявляет наличие изменений. Ранняя диагностика отклонений в работе мозга особенно важна, так как позволяет врачу правильно назначить курс лечения.

Причин, по которым детям показано обследование с помощью ЭЭГ, много, и каждый отдельный случай требует тщательного изучения. Желательно не откладывать прохождение процедуры, если врач посчитал нужным направить ребенка на ЭЭГ. Чем раньше диагностируют заболевание, тем успешнее будет лечение.

Основания для беспокойства у врачей и родителей появляются в следующих случаях:

судорожные состояния, подозрения на эпилептическую активность; отсутствие адекватного словарного запаса, характерного для возраста ребенка; гиперактивное поведение; нарушение координации движений; малыш до года теряет интерес к окружающему, перестает интересоваться своими обычными игрушками; «пауза в развитии», т. е. ребенок перестал делать то, что уже умел и понимал; травмы головы; расстройство сна.

Выяснить причину отклонений в развитии маленького ребенка непросто. Малыши не выдерживают долгих обследований, нервничают при виде чужих людей, не могут замереть по команде. Благодаря изобретению Ханса Бергера у врачей есть уникальный метод обследования детей, который можно применять с самого рождения малыша — ЭЭГ.

Направление на исследование состояния мозговой активности может быть выдано педиатром, неврологом, нейрофизиологом или психиатром детям любого возраста.

Родителям не стоит нервничать и волноваться по поводу прохождения ребенком подобного обследования.

Во-первых, процедура безопасна, поэтому назначается даже новорожденным.

Во-вторых, она безболезненна, и правильно подготовленные к процедуре дети не боятся необычных проводочков и прочих атрибутов.

В-третьих, проведение ЭЭГ доступно всем и проводится достаточно быстро, что немаловажно при работе с детьми.

Противопоказаний для проведения ЭЭГ нет.

Важно!

Во время процедуры на ребенка не оказывается ни электрического, ни магнитного, ни любого другого физического воздействия.

«Шапочка» с помощью датчиков передает информацию о работе головного мозга на электроэнцефалограф, фиксирующий эти сигналы. Полученный результат врач «читает», изучая графическую кривую. ЭЭГ может назначаться несколько раз для наблюдения за процессом лечения.

Комментарий экспертаПылаева Ольга Анатольевна, врач невролог, эпилептолог Институт детской неврологии и эпилепсии имени Свт. Луки

Нередко родителей беспокоит вопрос о том, как будет вести себя их ребенок во время процедуры ЭЭГ. В своей практике мы часто встречаемся с детьми с нарушениями поведения, варьирующими от легкой гиперактивности и негативизма до тяжелых нарушений. Дети с аутистическими расстройствами часто очень болезненно реагируют даже на те внешние стимулы, которые кажутся здоровому ребенку совершенно безвредными, нестрашными, т. е. трудно переносят прикосновения к голове, не любят, когда их трогают и моют голову.

Что же делать в таких случаях?

Прежде всего хотелось бы успокоить родителей тем, что в связи с высоким качеством современных электроэнцефалографов и мастерством врачей, проводящих видео-ЭЭГ мониторинг, точность исследования такова, что как бы беспокойно не вел себя ребенок, это не помещает аппарату зарегистрировать и правильно оценить работу мозга на протяжение всего исследования.

Для диагностики заболеваний нервной системы всегда справедливо правило о том, что чем хуже состояние в момент проведения исследования, тем больше ценной диагностической информации можно получить, чтобы не пропустить те нарушения, которые могут отсутствовать на ЭЭГ в состоянии покоя.

Однако в процессе исследования ребенок должен обязательно поспать.

В этом отношении можно дать родителям несколько советов:

необходимо не давать ребенку спать до начала исследования, так, чтобы он испытывал недостаток сна и чувствовал усталость; если родители убеждены, что ребенок будет очень беспокоен и не уснет в непривычной обстановке, есть возможность провести видео-ЭЭГ мониторинг такого же высокого качества на дому; возьмите с собой любимые вещи ребенка (одежду, игрушки, вкусную еду), которые могут его обрадовать, отвлечь и успокоить; если родители убеждены, что ребенок не сможет уснуть, даже при соблюдении этих условий, нужно заранее выяснить у врача, какие препараты с успокоительным действием можно принять за несколько часов до начала исследования.

Важно!

Без рекомендации врача, который планирует проводить ЭЭГ, самостоятельно нельзя давать ребенку никаких дополнительных препаратов (кроме тех, которые он получает регулярно). Препараты с успокаивающим действием в большинстве случаев меняют картину ЭЭГ и значительно снижают диагностическую ценность исследования.

Дети с тяжелыми аутистическими расстройствами нередко предпочитают необычные игрушки (музыкальные, звенящие, гремящие, спиннеры).

Если этот момент пройден, то дальше ребенок в большинстве случаев забывает о шапочке.

В некоторых случаях за несколько дней помогает домашняя «тренировка», т.е. игра, включающая одевание шапки. Более сознательному малышу, возможно, будет интересно представить себе, что во время исследования он оденет волшебный шлем.

Самое важное — доверять свое здоровье профессионалам. И тогда исследование пройдет спокойно и будет получен важный результат.

Специалисты давно пытаются найти эффективные способы раннего диагностирования заболеваний, связанных с изменениями в работе головного мозга для оказания своевременной помощи детям. Ученым из Бостонского детского госпиталя удалось это с помощью знакомой всем процедуры ЭЭГ. В результате экспериментов было доказано, что измеряя электрическую активность мозга у новорожденных, можно подтвердить или исключить признаки аутизма у малышей даже в возрасте трех месяцев. Авторы исследования считают, что это удалось именно потому, что формирование аутизма происходит еще до рождения ребенка, а не после. По мнению специалистов, степень точности при исследовании с помощью ЭЭГ приближается к 100%.

Комментарий экспертаФрэнк Даффи, доктор медицинских наук, детский невролог и нейрофизиолог в отделении неврологии детской больницы, Бостон

Диагностировать аутизм сложно, поэтому у многих детей это состояние невозможно распознать долгие годы. Как правило, эти люди испытывают проблемы в социуме и пребывают в своем собственном замкнутом мире.

Исследования наших ученых подтвердили, что ЭЭГ эффективно при комплексном обследовании ребенка, если возникают подозрения, что у него аутизм.

Наши последние исследования были посвящены изучению проблемы синхронизации электроактивности различных зон головного мозга. Мы работали с двумя группами детей в возрасте от 2 до 12 лет (всего 1000 человек) и провели целую серию экспериментов. В первой были дети с подтвержденным диагнозом «аутизм», а во второй те, у кого он лишь предполагался. Мы выяснили, что процесс синхронизации мозговой деятельности у детей-аутистов протекает по-другому, чем у других детей.

Наши специалисты отметили, что коммуникативная функция соседних участков мозга у аутистов снижена, локальная мозговая сеть функционирует слабо. В левом полушарии этот процесс заметнее, а ведь именно оно отвечает за речь.

В ближайшее время наша группа планирует повторить свое исследование. Мы будем работать с детьми у которых диагностирован синдром Аспергера (врожденное генетическое нарушение).

К тому же, мы исследуем, как взаимодействуют дети-аутисты с другими детьми в одной семье. Мы считаем, что с помощью ЭЭГ можно проверить такое же состояние у младших братьев и сестер до появления у них симптомов.

ЭЭГ можно использовать для отслеживания того, какое влияние различные методы лечения аутизма оказывают на общее состояние ребенка.

Личный опыт Джейн Эшер , британская актриса, председатель Национального общества аутистов

Мы приветствуем любые исследования, которые могут помочь нам лучше понять природу аутизма и усовершенствовать способы диагностики для людей с этим заболеванием.

Не так давно мы проводили опрос людей с аутизмом, который показал, исследования и диагностика заболевания занимают слишком много времени. Дальнейшее тестирование мозга с помощью ЭЭГ необходимо, но любые новые способы исследования, помогающие диагностировать аутизм как можно раньше, потенциально могут улучшить качество жизни человека.

Подготовка детей к ЭЭГ Собственно ЭЭГ, конечно, не простой осмотр пациентов, а фиксация электроимпульсов, создаваемых в головном мозге, поэтому у нее есть некоторые существенные особенности, требующие подготовки.

Комментарий экспертаВладислав Витальевич Лебедев, врач функциональной диагностики

ЭЭГ предполагает выявление признаков многих заболеваний и «пограничных» состояний.

«Считывание» колебаний проводится с помощью эластичной «шапочки», в которую вмонтированы микроэлектроды. Все провода изолированы, поэтому никакой опасности не представляют. Чтобы дети не сняли «шапочку», она завязывается под подбородком.

На кожу головы наносится гель для лучшей электрической проводимости.

Основное условие: ребенок должен лежать в тишине, с закрытыми глазами, неподвижно, без напряжения.

В чем бывает сложность проведения процедуры? Ребенку не совсем комфортно из-за пластмассовых электродов и холодного поначалу геля, который наносят на голову.

Есть еще особенности в работе с детьми до шести лет. Им трудно находиться без движения, поэтому лучше проводить ЭЭГ во время естественного сна.

Стандартное исследование по назначению врача длится в течение 20 минут. Однако длительность может быть увеличена до 1 или 2-х часов или длиться всю ночь.

Мы всегда советуем родителям подготовить малышей к исследованию, попытаться рассказать ребенку (если возраст позволяет), что будет происходить, постараться, чтобы он не заснул до начала процедуры.

Стандартный набор предписаний для подготовки ребенка к ЭЭГ прописан в инструкции, поэтому не стоит пренебрегать правилами. Однако ребенок ведь не взрослый, и по команде не сделает то, что нужно. Стоит прислушаться к советам опытных мамочек, во избежание неприятных моментов.

Личный опытАнастасия, Москва

Самое главное правило: ребенку должно быть спокойно и комфортно. Чтобы ребенка не напугали незнакомая обстановка и манипуляции с ЭЭГ-шлемом, можно заранее потренироваться дома. Поиграть в космическое путешествие или в прятки, использовать подходящую шапку с завязками, чтобы ребенок привык к ней и не пытался сопротивляться и снимать шлем во время процедуры. Не стоит для таких игр использовать елочные гирлянды и разного рода мигающие фонарики. Если в результате подтвердится эпилептическая активность от таких вещей в доме стоит и вовсе избавиться.

Постарайтесь избежать длительного сидения в ожидании перед процедурой. Если все-таки придется ждать в очереди, отвлеките ребенка игрушкой, картинками, прогуляйтесь.

Возьмите с собой небольшую игрушку, которую ребенок может держать в руках, куклу или мишку, если его это успокаивает.

Подберите одежду, в которой ребенку будет удобно. Нигде ничего не давит, не спадает, не жарко и не холодно.

Маленькие дети во время 30-минутного ЭЭГ сидят на руках у родителей. Позаботьтесь о том, чтобы вам тоже было удобно.

Покормите ребенка по обычному расписанию. Голодный ребенок будет проявлять беспокойство.

Электроды крепятся к волосистой части головы, чтобы не нарушалась проводимость, волосы должны быть чистыми, свежевымытыми и сухими.

Если процедура проводится не дома, возьмите с собой влажные салфетки для удаления геля с волос. В некоторых центрах, осуществляющих ЭЭГ видеомониторинг, есть возможность принять душ после процедуры. Это удобно для пациентов, приезжающих из соседних городов. Такую возможность можно уточнить заранее у администратора во время записи.

Для 3-12-часового или суточного мониторинга можно взять для ребенка пижаму или спортивный костюм и тапочки.

Собираясь на 3-часовой ЭЭГ мониторинг возьмите с собой бутылку питьевой воды. Записываясь на более длительное обследование уточните, какие условия предлагаются в этом центре, что вам нужно взять с собой, т.к. условия и возможности центра могут отличаться. Для себя возьмите книжку или планшет и наушники, они пригодятся, пока ребенок будет спать.

Что еще необходимо для подготовки ребенка к ЭЭГ?

Чистая голова. Волосы моете как обычно, но помните, что девочкам нужно будет полностью расплести косы, снять зажимы, заколки, бантики и обязательно взять на процедуру салфетки, чтобы удалить остатки геля с головы.

Снять украшение из металла. Все сережки, нательные крестики на цепочках просто оставляете дома.

Не волноваться. Спокойствие нужно сохранять родителям, потому что их состояние передается ребенку и хорошо бы максимально «выгулять» чадо перед визитом больницу.

Ограничения в питании. За день-два до ЭЭГ нужно уменьшить количество сладостей, газированные напитки, и вообще все, что может спровоцировать расстройство желудка и дискомфорт.

Обо всех лекарствах, которые принимает ребенок, следует сообщить врачу.

Записываясь на ЭЭГ уточните, какие документы необходимо взять с собой.

Комментарий экспертаМарина Александровна Краснова, невролог, к.м.н.

Обследование головы ребенка вызывает состояние шока у многих родителей совершенно напрасно. Моя первая рекомендация родителям: успокоиться и настроиться на то, что процедура нужна для определения состояния ребенка.

Метод диагностики в данном случае абсолютно безопасен и не вызывает болевых ощущений. Он используется для получения оптимально ясной картины состояния работы мозга. Все эти «кривульки» на бумаге не что иное, как документ, подтверждающий что и как происходит в голове у ребенка на момент обследования. Поэтому страхи пап и мам ничем не оправданы.

Рекомендовать проведение электроэнцефалографии может только специалист при плановом осмотре ребенка либо при явных признаках отклонений в поведении и развитии.

Поскольку процедура, все же, специфическая, то она требует определенной подготовки, зависящей от возраста детей.

Младенцев обследуют когда они спят в дневное время.

Для более старших деток назначают проведение процедуры в период бодрствования.

Еще один совет родителям: подумайте как можно дома «проиграть» будущую ситуацию:

сказать, что предстоит интересная игра; поиграть в прятки только закрывая и открывая глаза; соорудить некое подобие шлема, чтобы «шапочку с проводками» ребенок воспринял спокойно.

Противопоказаний для исследований нет.

ЭЭГ максимально воссоздает картину состояния головного мозга в момент проверки, которая поможет вовремя выявить признаки заболеваний, выяснить причины, по которым развитие ребенка проходит с отклонениями, определить методы лечения.

Процедура настолько безопасна и безболезненна для детей, что ее можно проводить даже с малышами до года. Главное — спокойно воспринимать рекомендацию врача о проведении электроэнцефалограммы, правильно настроить ребенка и помочь ему во время процедуры.

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