15 фактов о работе в Вологде — сколько тратят вологжане

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15 фактов:

По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Вологде — 35 211₽. Сейчас в Вологде более 2000 вакансий. За май число вакансий успело снизиться вдвое. За день в Вологде появляется более 900 вакансий, а за неделю — более 1500 вакансий. На среднюю заработную плату 35 211₽ вологжанин может купить 14 грамм золота, 869 литра бензина АИ-95 или 248 акций Газпрома. В иностранной валюте средняя зарплата вологжанина равняется 581$, или 473€. Сейчас в Вологде 1900 официально безработных. Это значит, что все безработные вологжане смогут найти работу на GorodRabot.ru. Средняя зарплата вологжанина 35 211₽ — это 4,14 балла. Для получения минимальной пенсии вологжанину нужно накопить 13,8 баллов — то есть официально проработать 4 месяца. Самые популярные профессии Вологды: менеджер по продажам — 31 000₽, продавец — 22 500₽, оператор Call-центра — 18 000₽, инженер — 35 100₽ и охранник — 35 100₽. Стабильной зарплатой в Вологде могут похвастаться только рабочие заводов. Спешите, там ещё остались свободные рабочие места. По мнению вологжан, реальная заработная плата в городе — 30 000₽ для квалифицированных работников, 15 000₽-20 000₽ для массовых профессий. Вологда страдает от маленького количества IT-вакансий — сейчас их в городе не более 150. Большинство айтишников фрилансят. Некоторым вологжанам приходится тратить почти всю зарплату на коммуналку и кредиты. Аренда однокомнатной квартиры в Вологде обходится в 12 000₽ — это треть средней заработной платы по городу. В Вологде семья из двух взрослых и одного ребёнка в месяц тратит как минимум 11 500₽, в год — от 140 000₽. Для сравнения, в Москве семья из двух взрослых и одного ребёнка тратят примерно от 19 000₽ в месяц и от 230 000₽ в год. Самый простой способ найти работу жителям Вологды — искать её на GorodRabot.ru.

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