О Школе волонтеров в Вологде узнали участники Всероссийского фестиваля добровольцев

Образовательный форум проходи в Москве и собрал больше 10 тысяч участников. Свои проекты представили и вологжане. В делегацию от Вологодской области вошли активисты Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Вологды.

Вологжане работали на разных площадках. Так, всероссийские движения «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики» от Вологодской области представили региональные координаторы Даниил Заварин и Анастасия Рудакова. На площадке «Экопросвет» руководитель экологического направления Екатерина Гараева рассказала о вологодском проекте «Молодо — зелено», цель которого — научить юных вологжан заботиться об экологии.

И. о. директора Молодежного центра Яна Филиппова приняла участие в дискуссионных площадках. На них шла речь о том, как создать ресурсный центр по развитию добровольчества в регионе, как правильно составить программу и проводить исследования по выявлению волонтерских отрядов. В числе спикеров — участники конкурса президентских грантов.

«Одна из тем фестиваля — формирование реестра волонтерских организаций, которые существуют на территории региона. И здесь нам было очень приятно сознавать, что в Вологде такой ресурс уже есть. Это городской волонтерский штаб. У нас налажена работа и по обучению добровольцев в Школе волонтеров. И мы тоже делились своими успехами», — рассказала и. о. директора Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Яна Филиппова.

Напомним, в Вологде сформировано 35 добровольческих отрядов. Ребята помогают в организации и проведении событий самого разного уровня — от городских до международных. Помогают нуждающимся, проводят экологические и другие акции. Чтобы поощрить добровольцев, в этом году Мэром Вологды Сергеем Воропановым утверждена премия «Мы — вологжане! Чемпионы добрых дел». Победителей выберут по трем направлениям — лучший руководитель волонтерского отряда, волонтерский проект и лучшая команда добровольцев волонтерских отрядов.

Слушателями тематических лекций на Всероссийском форуме стали представители 85 регионов России: лидеры социально ориентированных НКО и проектов, руководители волонтерских центров и добровольческих объединений, члены волонтерских корпусов всероссийских и международных событий, добровольцы-наставники, представители студенческого сообщества, лидеры школьных добровольческих объединений, руководители региональных отделений всероссийских общественных организаций и др.