В преддверии Дня России Мэр Вологды Сергей Воропанов вручил паспорта юным вологжанам

В торжественной обстановке школьники получили паспорта гражданина Российской Федерации. Главный документ подросткам вручили Мэр Вологды Сергей Воропанов и начальник городского УМВД Дмитрий Дугинов.

В большом зале Администрации города собрались юные вологжане, которым совсем недавно исполнилось 14 лет. Даниил Дьячков, ученик школы № 20, к этому дню готовился заранее. Приготовил костюм и галстук. На мероприятие пришел заранее — все-таки такое событие один раз в жизни.

«Я, конечно, волнуюсь, переживал, как все пройдет. Паспорт дает очень большую ответственность. 14 лет — это особый возраст», — поделился Даниил Дьячков.

Поздравил юных вологжан с важным событием в их жизни Мэр Вологды Сергей Воропанов. Всего 19 молодых людей — отличники и активисты — сегодня получили главный документ гражданина РФ.

«Вы получаете документ в преддверии государственного праздника — Дня России, это почетно и ответственно. Желаю вам быть достойными гражданами Российской Федерации, вносить вклад в развитие нашей страны, области и города. Добиваться успехов и реализовать свои цели», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Паспорта ребятам вручил и начальник УМВД г. Вологды Дмитрий Дугинов. Он также напомнил ребятам, что с получением документа у них становится не только больше возможностей, но и обязанностей.

«С 14 лет у человека наступает полная ответственность, как гражданина страны. Теперь за поступки будут отвечать уже не родители, а сами ребята. Ребятам важно помнить об этом», — отметил Дмитрий Дугинов.

Такие торжественные церемонии вручения паспортов в Вологде уже традиция. Проводятся они в преддверии важных праздников. На этот раз приурочили церемонию ко Дню России.