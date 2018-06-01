В Вологде дан старт новому сезону проекта «Город детства»

Сегодня на площади Революции прошел городской праздник, посвященный Дню защиты детей. Для юных вологжан были подготовлена интерактивные площадки и концертная программа — выступления порядка 80 творческих коллективов. Одним из главных событий праздника стало открытие девятого сезона проекта «Город детства». Старт ему дал Мэр Вологды Сергей Воропанов

«Сегодня я хочу сказать огромное спасибо всем, кто помогал и помогает создавать праздник нашим детям. А это не только родители, но и педагоги, вожатые, ТОСы, представители бизнеса — каждый вносил лепту в организацию работы проекта. Мы стремимся создать все условия для развития детей: строим детские сады, школы, внедряем инновационные образовательные программы, создаем профильные классы в школах. И сегодня, в День защиты детей, желаю каждому мира и добра, ведь все мы родом из детства. Пусть внимание к маленьким жителям нашего города принесет свои плоды в виде счастливых судеб», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Юных вологжан на площади Революции ждал специально созданный для них импровизированный городок, с улицами, площадями и скверами. Организаторы разделили масштабную игровую площадку на кварталы, которые соответствовали тематическим неделям проекта. Дети осваивали IT-квартал, улочку Мы — вологжане, Правовой микрорайон, Городок ремесел, Экосквер, Арт-бульвар, Театральный квартал и площадь Дружбы. Неподалеку разместилась улица Безопасности и игровой переулок.

«С этой большой площадки стартует очередной сезон проекта «Город детства». Здесь множество интерактивных занятий. Дети не просто играют, но и узнают полезную информацию, пробуют свои силы на мастер-классах. Так, в Городке ремесел они готовят различные поделки. На улице Безопасности вместе с инспекторами ГИБДД повторяли правила дорожного движения», — рассказала комиссар педагогического отряда, менеджер МБУ «МЦ „ГОР. СОМ 35“ Марина Гасымова.

Проект „Город детства“ создан с целью организации летнего отдыха маленьких вологжан, которые остались в Вологде на время каникул. В течение трех месяцев для детей проводятся всевозможные игровые и познавательные занятия. Ежегодно на площадках проекта „Город детства“ фиксируется более 50 тысяч посещений.

С 4 июня начнут работать 20 площадок проекта, их список размещен на сайте городской Администрации. В июле и августе откроется по 30 игровых городков. Юных вологжан волонтеры и педагоги ждут там по будням с 11.00 до 14.00. Стартует проект с Недели дружбы, за ней в течение июня последуют Квест-неделя, Арт-неделя, Неделя государственности и народной памяти и неделя „Мы — вологжане“, посвященная Дню рождения Вологды.

Также сегодня на празднике, посвященном Дню защиты детей, Мэр Вологды Сергей Воропанов вручил медали материнства шести вологжанкам. Каждая из них воспитывает пять и более детей.

»У нас в семье 6 детей. Дети — это наше богатство, мы уже не представляем жизнь без них. С утра встаем, и сразу вся жизнь крутится вокруг них. И это настоящее счастье», — рассказала многодетная мама Светлана Прусова.

Также сегодня на площади Революции состоялся гала-концерт конкурса «Маленькая страна». В нем приняли участие более 300 ребята со всей области. Победители выступили на главной сцене праздника детства.