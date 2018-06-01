В Вологде начался прием заявок на участие в проекте «Лиге территорий»

В Вологде стартовал очередной сезон городского проекта «Лига территорий», который объединяет спортсменов-любителей в пяти видах спорта: футбол, волейбол, баскетбол, бег и шахматы. Прием заявок идет отдельно по каждому из направлений.

«В турнире не участвуют профессиональные спортсмены, это любители, которые, как правило, тренируются на стадионах в своих микрорайонах. Соревнования между командами разных микрорайонов будут идти в течение всего лета, последние турниры запланированы на сентябрь. Каждому участнику независимо от места, которое заняла сборная, будет вручена медаль участника проекта «Лига территорий». Мы надеемся, что желающих будет много. Сейчас уже стартовал прием заявок по волейбольному направлению», — говорит специалист Центра по работе с населением Вологды, организатор проекта Михаил Глазов.

Заявки от волейбольных команд, представляющих различные ТОСы, принимаются до 4 июня, затем начнутся матчи. Защищать честь своего ТОСа, района или двора будут порядка 10 команд. Поболеть за участников с 5 по 8 июня можно будет на стадионе «Локомотив». Игры начинаются с 19.00.

Затем в середине июня стартуют состязания среди баскетболистов. В течение июля будут идти футбольные матчи, а в течение всего лета — шахматные турниры. Испытания для бегунов — кросс на 5 километров вокруг стен кремля — пройдет 26 августа. Подать заявку на участие можно по электронной почте eyeson@yandex.ru или в любом офисе Центра по работе с населением. Для этого необходимо заполнить специальную форму, которая размещена на странице проекта в социальной сети.

Проект организован Ассоциацией ТОС Вологды при партнерстве Центра по работе с населением, поддержке городских властей, а также городских спортивных федераций и клубов. В этом году «Лига территорий» получила также поддержку Фонда президентских грантов — порядка 400 тысяч рублей.

С каждым годом проект набирает популярность. Ежегодно появляются новые команды, расширяется география. В этом году в «Лиге территорий» участвуют практически все ТОСы города Вологды.