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В Новгородской области проводят проверку из-за падения четырёхлетнего ребенка с балкона
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В Новгородской области проводят проверку из-за падения четырёхлетнего ребенка с балкона 

RT на русском 1 час назад
Фото: Главный региональный
В Новгородской области проводят проверку после падения четырёхлетнего ребёнка с балкона четвёртого этажа, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СК России.
Инцидент произошёл в воскресенье, 27 мая, в городе Чудове.
По имеющейся информации, мальчик был дома один. Он вышел на балкон, после чего по неизвестной причине упал. Его доставили в больницу. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменский детский омбудсмен Андрей Степанов проверит обстоятельства, при которых 11-летний ребёнок получил травму во время учебной пожарной тревоги в школе.
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