В Ялте день защиты детей отметят флешмобом и концертом

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости Крым. В Ялте 1 июня, в Международный день защиты детей, проведут традиционный «Парад дошколят» и конкурс рисунков на асфальте. Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения городской администрации.

"Парад дошколят" (шествие воспитанников местных детсадов) начнется в 10.00 у киноконцертного зала «Юбилейный». Дошколята пройдут до памятника Владимиру Ленину на набережной, где примут участие в танцевальном флешмобе, после чего отправятся в кинотеатр на благотворительный просмотр мультфильма.

Также с 10.00 до 13.00 на площади Советской (у фонтана) пройдет благотворительная ярмарка «Дети-детям», на которой можно будет приобрести различные изделия. В 11.00 на площади у памятника Ленину для всех желающих состоится конкурс рисунков на асфальте «Ялта глазами детей».

С 16.00 до 20.00 на площади у памятника Ленину на набережной представят концертную программу, посвященную Международному дню защиты детей.