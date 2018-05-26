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В Ялте день защиты детей отметят флешмобом и концертом
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В Ялте день защиты детей отметят флешмобом и концертом 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости Крым. В Ялте 1 июня, в Международный день защиты детей, проведут традиционный «Парад дошколят» и конкурс рисунков на асфальте. Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения городской администрации.
"Парад дошколят" (шествие воспитанников местных детсадов) начнется в 10.00 у киноконцертного зала «Юбилейный». Дошколята пройдут до памятника Владимиру Ленину на набережной, где примут участие в танцевальном флешмобе, после чего отправятся в кинотеатр на благотворительный просмотр мультфильма.
Также с 10.00 до 13.00 на площади Советской (у фонтана) пройдет благотворительная ярмарка «Дети-детям», на которой можно будет приобрести различные изделия. В 11.00 на площади у памятника Ленину для всех желающих состоится конкурс рисунков на асфальте «Ялта глазами детей».
С 16.00 до 20.00 на площади у памятника Ленину на набережной представят концертную программу, посвященную Международному дню защиты детей.
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