Ещё
Илья Резник планирует написать гимн мороженому ко Дню защиты детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Илья Резник планирует написать гимн мороженому ко Дню защиты детей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Советский и российский поэт-песенник Илья Резник планирует написать гимн мороженому к 1 июня, когда будет праздноваться День защиты детей.
В парке «Сокольники» в Москве в рамках праздника мороженого в субботу и 27 мая гостей ожидает насыщенная развлекательная программа, которая расскажет о любимом лакомстве в контексте всемирной истории и культуры.
«Агнесса Арнольдовна (Осипова, президент компании «Баскин Роббинс» — ред.) попросила меня написать гимн мороженому, мы это обсудим», — сказал в субботу журналистам Резник.
В свою очередь Осипова уточнила, что гимн может быть готов к 1 июня — Дню защиты детей.
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.
РИАМО: последние новости
Благотворительная акция «Я бегу – ребенку помогу» пройдет в Одинцове 27 мая Фестиваль карамели для детей пройдет в Химках 1 июня Детские дома в России можно будет брать в аренду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: вы москвич или «понаехавший»?130
Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?
Откровенные платья Вертинской раскритиковали20
Тест: вы еще помните песни «На-На»?8
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение